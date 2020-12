Esame da capolista. Brescia-Salernitana è la prima tappa di un tour de force verità. Al Rigamonti, i granata vogliono certificare le proprie ambizioni d’alta quota e preservare il primato. Per la trasferta lombarda, Castori è pronto a puntare sull’undici che ha superato sia il Cosenza che il Cittadella. Sarà 3-5-2, con Belec protetto da Bogdan, Gyomber e Mantovani. A centrocampo, Di Tacchio guiderà la mediana con Dziczek e Andrè Anderson ai suoi lati. Sulle fasce conferme per Casasola e Kupisz. Nessun dubbio in attacco, con Tutino e Djuric alla ricerca di gol pesanti.

Occhio al Brescia del neo-tecnico Dionigi, alla ricerca di punti pesanti dopo il pari nel derby di martedì scorso con la Cremonese. Senza l’ex Donnarumma e capitan Bisoli, sarà 4-3-3 con Torregrossa punta centrale e Spalek-Ragusa ai suoi lati.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Dessena, Van de looi, Jagiello; Spalek, Torregrossa, Ragusa.

In panchina: Kotnik, Mangraviti, Verzeni, Ghezzi, Labojko, Bjarnason, Zmhral, Ayè. Allenatore: Dionigi.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Dziczek, Di Tacchio, Anderson, Casasola; Djuric, Tutino.

In panchina: Adamonis, Aya, Baraye, Lopez, Capezzi, Iannoni, Antonucci, Barone, Cicerelli, Gondo, Giannetti. Allenatore: Castori.