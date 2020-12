Salernitana-Lecce è sfida verità per la squadra granata. All’Arechi i campani devono rialzare la testa dopo il brutto passo falso di Brescia. Castori può sorridere per i recuperi di Veseli, Schiavone e Karo, inseriti nella lista dei convocati per la sfida di domani sera. Out invece Di Tacchio, squalificato, e il lungodegente Lombardi. Ancora assente anche Micai, rimpiazzato da Guerrieri.

Di seguito, la lista dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.