Eugenio Corini non prenderà parte in Salernitana-Lecce. Il tecnico dei salentini è risultato positivo al Covid-19 e non partirà alla volta di Salerno.

“L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’ultimo ciclo di test molecolari e sierologici effettuati nella giornata di ieri, il tecnico Eugenio Corini è risultato positivo al Covid-19. L’allenatore è stato immediatamente isolato e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari. Il gruppo squadra si sottoporrà ad un ulteriore ciclo di tamponi, nel ritiro di Salerno, domani mattina”, la nota del club.