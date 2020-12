Salta un’altra panchina in Serie B. La sconfitta della Reggina nell’anticipo con il Venezia costa caro a Mimmo Toscano. L’allenatore è stato esonerato dopo il 2-1 rimediato al Granillo. Al termine della gara di questa sera il presidente Luca Gallo ha confermato in conferenza stampa: “Mimmo Toscano è stato esonerato, da oggi non è più l’allenatore della Reggina. Dopo le ultime due sconfitte non si poteva fare altrimenti“.

Correlati