Esame da capolista. Venezia-Salernitana è il nuovo banco di prova per la squadra di Fabrizio Castori. Dopo il Natale da capolista, la truppa campana vuole confermare le sue aspirazioni d’alta quota sfidando il Venezia di Paolo Zanetti. Castori potrà contare su quasi l’intero gruppo a disposizione. Out per la sfida del Penzo il polacco Dziczek, non al meglio, e Baraye, fuori ormai dai piani tecnici. Non c’è nemmeno Lombardi, il quale spera di rientrare nel prossimo 2021.

Di seguito l’elenco dei convocati: PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri; DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli; CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Schiavone; ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.