Esame da capolista. Venezia-Salernitana è un test probante per valutare la forza della prima della classe di serie B. Al Penzo, la Salernitana vuole continuare la sua marcia in vetta al campionato, contro una delle rivelazioni del campionato cadetto. Alle 15, i campani dunque ripartiranno dopo il successo con l’Entella che ha restituito il primo posto. Tanti però i dubbi di formazione per Castori. Si ripartirà dal 3-5-2, con Belec in porta difeso da Aya, Gyomber e Mantovani. A centrocampo, Casasola e Lopez agiranno sulle fasce. In mezzo qualche dubbio in più: oltre all’insostituibile Di Tacchio, Schiavone e Anderson sono insidiati da Capezzi e Cicerelli. Davanti nessun dubbio, con Tutino e Djuric coppia gol.

Il Venezia, senza lo squalificato Zanetti in panchina, ripartirà dal classico 4-3-1-2: ad Aramu tra le linee il compito di azionare il bomber Forte e l’ex Bocalon.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Ceccaroni, Modolo, Felicioli; Fiordilino, Vacca, Crnigoj; Aramu; Forte, Bocalon.

In panchina: Pomini, Svoboda, Molinaro, Ferrarini, Taugourdeau, Rossi, Capello, Johnsen, St Clair, Bjarkason, Di Mariano, Karlsson. Allenatore: Alberto Bertolini

SALERNITANA (3-5-2): Belec, Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Schiavone, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric.

In panchina: Adamonis, Karo, Bogdan, Veseli, Iannoni, Kupisz, Capezzi, Antonucci, Barone, Cicerelli, Giannetti, Gondo. Allenatore: Fabrizio Castori.

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino.