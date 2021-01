“Domani andiamo ad affrontare una squadra importante che ha grandi ambizioni. Il Monza è una squadra attrezzata per fare bene in questo campionato. Dovremo giocare con il rispetto che merita un avversario del genere e con la consapevolezza dei nostri mezzi”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori alla vigilia di Monza – Salernitana.

Il mister ha quindi concluso: “Sarà una partita importante, servirà una prestazione da squadra. Recuperiamo Dziczek che torna arruolabile, mentre Karo ha avuto un piccolo problema e non sarà a disposizione. Dobbiamo mettere in campo la concentrazione e lo spirito giusto per cercare di continuare a fare bene”.