Scocca l’ora di Mario Balotelli. Monza-Salernitana sarà la prima volta di “Super Mario” in serie B con la maglia del Monza. L’attaccante azzurro è stato inserito nella lista dei convocati di Brocchi per la sfida contro i granata. Il tecnico dei brianzoli recupera anche Boateng e Paletta, con il ghanese che dovrebbe ritrovare una maglia da titolare nel 4-3-3 con Dany Mota e D’Errico ai suoi lati. Possibile cameo a gara in corso per Balotelli. Out invece Sampirisi e Machin, così come lo squalificato Fossati.

I convocati del Monza: Lamanna, Donati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Lepore, Balotelli, Mota Carvalho, Marin, Pirola.