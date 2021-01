Vincere per continuare il cammino in vetta. Monza-Salernitana chiude un 2020 da sogno per i granata. All’U-Power Stadium, i granata ripartono da dieci undicesimi schierati a Venezia, con una sola novità: in mezzo al campo c’è Schiavone dal primo minuto al posto di Capezzi. Nel Monza invece scocca l’ora di Mario Balotelli. L’italiano fa parte del tridente completato da Boateng e Mota Carvalho.

LE FORMAZIONI UFFICIALI: MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota Carvalho. SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyombér, Mantovani; Casasola, Schiavone, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Djuric, Tutino.