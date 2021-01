Vincere per assicurarsi un Capodanno da capolista. Monza-Salernitana è il big match dell’ultima giornata di campionato del 2020. I brianzoli, in un momento magico, vogliono continuare la propria rincorsa alla vetta. La Salernitana invece vuole imporsi, facendo rispettare lo status di capolista. Castori è intenzionato a confermare lo stesso undici che ha battuto il Venezia appena tre giorni fa. Uno sforzo fisico per tutti dunque, con Tutino e Djuric coppia gol e Andrè Anderson qualche passo più indietro col compito di illuminare il gioco granata. Brocchi invece riparte dal 4-3-3 e da Boateng, pienamente recuperato. In panchina per la prima volta ci sarà Mario Balotelli. Possibile che l’ex Nazionale possa subentrare a gara in corso per il suo debutto in cadetteria.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Colpani, Barberis, Barillà; D’Errico, Boateng, Mota Carvalho.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Djuric, Tutino.