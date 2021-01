Salernitana-Pordenone apre il 2021 granata. La sfida dell’Arechi sa di riscatto per i granata di Fabrizio Castori, chiamati a conservare il primo posto cancellando il passo falso di Monza. Per la sfida dell’Arechi Castori recupera Gyomber, non al meglio per un fastidio al piede, e ritrova anche Antonucci. Non ci sono Karo e Lombardi per infortunio, oltre a Baraye, sul piede di partenza, e Micai, fuori dalla lista over.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.