Vincere per arrivare alla sosta con il primato. Salernitana-Pordenone apre il 2021. All’Arechi, questo pomeriggio alle 18, i granata di Fabrizio Castori vogliono vendicare l’amara sconfitta di Monza e iniziare il nuovo anno con un sorriso. Contro i ramarri di Tesser, Castori pensa ad un possibile cambio di modulo. Il trainer di Tolentino potrebbe rispolverare il 4-4-2, con Veseli sulla sinistra per dare fiato a Lopez. Al centro c’è Gyomber, seppur alle prese con una ferita al piede ammessa da Castori in conferenza stampa. A centrocampo, con Di Tacchio c’è Capezzi, mentre sulle fasce è rivoluzione con Kupisz e soprattutto Cicerelli dal primo minuto. Nessuna novità in attacco, con Tutino e Djuric coppia gol.

Nel Pordenone invece si riparte dal solito 4-3-1-2 e dal tridente che ha steso la Reggiana: conferme per Mallamo sulla trequarti alle spalle di Ciurria e dello scatenato Diaw, vice-capocannoniere del campionato cadetto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli; Kupisz, Capezzi, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino, Djuric.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Barison, Bassoli, Falasco; Magnino, Calò, Scavone; Mallamo; Ciurria, Diaw.

ARBITRO: Rapuano di Rimini