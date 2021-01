Nessun flusso anomalo di scommesse è stato rilevato per la partita di Serie B tra Salernitana e Pordenone e non si è resa necessaria alcuna segnalazione alla task force anti-match fixing del Ministero dell’Interno. Il testa a testa del 4 gennaio ha sollevato un polverone dopo la sconfitta per 0-2 della squadra di Castori e il successivo comunicato della società granata, preoccupata per possibili anomalie sulle scommesse effettuate sull’incontro. Timori che, secondo quanto apprende Agipronews, non hanno trovato riscontro nei flussi di gioco registrati dai maggiori bookmaker italiani: la quota della Salernitana è in effetti salita (dal 2,50 all’apertura delle giocate al 3,05 della chiusura), mentre è scesa quella del Pordenone (da 3,05 a 2,50), ma secondo gli operatori tali oscillazioni rientrano nella normalità del mercato. Anche la raccolta complessiva sull’incontro risulta adeguata alla media delle partite di Serie B. In caso di sospette anomalie, al contrario, uno dei primi segnali è proprio il volume “eccessivo” sproporzionato al richiamo dell’evento, prevalentemente concentrato in un arco di tempo molto breve e focalizzato su esiti precisi