Non sarà più Pierpaolo Bisoli l’allenatore della Cremonese. Il tecnico è stato esonerato questa mattina, dopo il ko ottenuto con il Chievo, il terzo consecutivo. Il club grigiorosso ha deciso di ripartire da Fabio Pecchia. L’ex Juventus Under 23 è stato ufficializzato pochi minuti fa con una nota stampa. “U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Fabio Pecchia. Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna Pecchia ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2011 guidando Gubbio, Latina, Hellas Verona, Fukuoka e Juventus Under 23”.

