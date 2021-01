Si terrà i giorni 18-19 gennaio il seminario formativo per operatori e operatrici di diversi settori del territorio di Salerno e provincia (magistratura, avvocatura, giornalisti, forze dell’ordine) avente ad oggetto l’impatto di stereotipi e pregiudizi sessisti nella narrazione, e quindi sulla gestione, dei casi di violenza maschile nei confronti delle donne nell’ambito del progetto “STEP Stereotipo e pregiudizio: per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell’ordine e nel racconto dei media”.

Il progetto è finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato come capofila dall’Università della Tuscia, sotto la direzione della Prof.ssa Flaminia Saccà, Ordinaria di Sociologia dei fenomeni politici e Presidente del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali in partenariato con l’Associazione Differenza Donna.

Il seminario si terrà nelle giornate del 18 e 19 gennaio 2021 online sulla piattaforma digitale Zoom e sarà coordinato dall’Associazione Differenza Donna ONG.

L’Associazione Differenza Donna, una ONG che da trent’anni lavora a livello nazionale ed internazionale nel contrasto della violenza e discriminazione di genere, attualmente per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- dipartimento Pari Opportunità- gestisce il numero verde 1522, numero nazionale di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza di genere e di stalking e gestisce

Per iscriversi al seminario si può inviare una mail nominativa a d.donna@differenzadonna.it entro il 15/01/2021 e sarà inviato il link di collegamento Zoom.

Il seminario di formazione è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forenze.