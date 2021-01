Empoli-Salernitana è autentico scontro diretto per la vetta. Nei numeri prepartita spicca la grande difficoltà dei granata nel realizzare gol palesata nelle ultime uscite. I granata infatti sono a secco da 232 minuti, con l’ultima rete firmata Anderson al 38’ del match vinto 2-1 a Venezia del 27 dicembre scorso; da allora si contano i residui 52’ del “Penzo” e le intere gare perse a Monza (0-3) ed in casa dal Pordenone (0-2). In caso di presenza, sarà la 200esima tra i professionisti per Emanuele Cicerelli.

Occhio all’Empoli, ancora imbattuta al Castellani ed unica squadra in serie B mai battuta tra le mura amiche. I toscani

non perdono al “Castellani” in match ufficiali dal 27 luglio scorso, 1-5 dal Cosenza in serie B, poi 10 partite giocate con score di 6 vittorie e 4 pareggi. Occhio alle riprese della squadra toscana: l’Empoli è la formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati al 45’ dopo 17 giornate. Il saldo parla di + 16 punti, con gli uomini di Dionisi che hanno segnato 6 reti nei primi tempi e ben 22 nelle riprese su 29 complessivi, di cui 8 nei primi 15’ della ripresa (dove è primatista del torneo in questa fase di gara, alla pari di Lecce e Spal).