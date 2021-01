Assalto alla vetta. Empoli-Salernitana è il big match della 18esima giornata di serie B. Al Castellani i granata di Fabrizio Castori vogliono riprendersi il primo posto, perso dopo il ko con il Pordenone che ha permesso ai toscani di spodestare i campani e condurre la classifica in solitaria. Per la sfida in Toscana, Castori è pronto a ripartire dal 3-5-2 ma con una grande novità di formazione: a centrocampo, privo degli squalificati Capezzi e Di Tacchio, scoccherà subito l’ora di Coulibaly. L’ex Udinese comporrà la cerniera centrale con Schiavone e Andrè Anderson. In difesa, davanti a Belec, conferme per il terzetto Aya-Gyomber-Mantovani. Sulle fasce spazio a Casasola e Lopez. In attacco nesusn dubbio sul tandem Tutino-Djuric.

L’Empoli, reduce dalla sconfitta a testa altissima col Napoli in Coppa Italia, ripartirà dal predefinito 4-3-1-2, con Bajrami, mattatore allo stadio Diego Armando Maradona, alle spalle della coppia gol Mancuso – La Mantia.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiammozzi, Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; La Mantia, Mancuso.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Schiavone, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric.

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino. ASSISTENTI: Di Gioia – Mastrodonato. QUARTO UOMO: Prontera