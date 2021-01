Riza Durmisi-Salernitana, un matrimonio pronto a diventare realtà. L’esterno della Lazio ha accettato la destinazione granata ed è pronto a diventare un nuovo calciatore del club campano. Possibile che il danese arrivi a Salerno già nelle prossime ore per mettere nero su bianco il contratto semestrale che lo legherà al club granata. Decisiva la mediazione di Claudio Lotito, abile nel convincere il calciatore ad accettare il declassamento in cadetteria.

Allo stesso tempo, sbloccatosi l’operazione Durmisi, ora Sofian Kiyine attende il via libera per colorarsi nuovamente di granata. Il fantasista attende da giorni di potersi trasferire per la terza volta in carriera alla Salernitana dopo una prima parte di stagione da desaparecido.