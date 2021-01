Terzo colpo per la Salernitana, che regala a Fabrizio Castori il terzo rinforzo di questa sessione invernale di mercato. Dopo aver preso in prestito Coulibaly dall’Udinese e ave ingaggiato Sy dall’Amiens, Ligue 2, arriva in prestito dalla Lazio Durmisi, affare che già da diverse ore era dato in dirittura d’arrivo. Il 27enne danese, da tempo ai margini della prima creatura di Claudio Lotito, ha collezionato appena 5 presenze con la maglia del Nizza (in prestito dalla Lazio) nell’ultimo anno e mezzo, ma è stato pagato intorno ai 7 milioni di euro dal ds biancoceleste Tare, che ha deciso di puntare sul danese (23 presenze in Nazionale), prelevandolo nel 2018 dal Betis Siviglia. Un lungo periodo di inattività, dunque per l’esterno sinistro utilizzato spesso come quinto di centrocampo da Simone Inzaghi ma all’occorrenza adattabile a terzino, ma (si spera), la voglia di lasciarsi alle spalle due stagioni a dir poco buie. E ripartire da Salerno…

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’94 Riza Durmisi. Il calciatore indosserà la maglia numero 24.

“Voglio ringraziare i presidenti e il direttore per avermi voluto qui a Salerno. Avevo diverse richieste anche da club esteri ma ho fortemente voluto la maglia granata e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister. In tanti mi hanno parlato benissimo di Salerno, ho accettato con grande entusiasmo questa sfida e ringrazio ancora la Società per avermi voluto qui”.