Prima la paura, poi il sospiro di sollievo. L’Italia salva bandiera e inno in vista delle prossime Olimpiadi. È terminato il Consiglio di Ministri che ha preceduto le dimissioni del Governo e che come ultimo atto ha previsto l’approvazione del decreto legge sull’autonomia del Coni. Grazie ad una proposta del premier Giuseppe Conte, il decreto è entrato in Consiglio ed è stato approvato. Scongiurate le possibili sanzioni del Cio, con la riunione dell’Esecutivo in programma domani pomeriggio, che avrebbe potuto vietare all’Italia la partecipazione alle prossime Olimpiadi.

