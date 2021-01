“Determinazione e carattere per fare risultato”. Fabrizio Castori vuole la riscossa in trasferta. Alla vigilia di Reggina-Salernitana, il trainer ha presentato così la sfida del Granillo. “Affrontiamo un avversario difficile che con il cambio dell’allenatore ha rivoluzionato la sua rosa, inserendo grandi qualità. Vogliamo cancellare le due brutte prestazioni di Monza ed Empoli in trasferta ma servirà una grande determinazione per fare risultato”. Una sfida completamente diversa da quell’andata. “Allora eravamo rimaneggiati, con tantissime assenze e con una formazione insolita. Adesso abbiamo una consapevolezza diversa e una posizione di classifica diversa”.

Il tecnico è alle prese con il ballottaggio legato a Gennaro Tutino (“Può starci una sua esclusione, sta recuperando dopo aver tirato la carretta a lungo”) e si gode le ampie scelte a disposizione. “Ho un ventaglio molto vasto, con la rosa al completo per questa sfida, fatta eccezione per la squalifica di Casasola. Allo stesso tempo siamo alla vigilia di quattro sfide in pochi giorni e servirà contare su tutti ma soprattutto che tutti siano al top della condizione”.