Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara Reggina-Salernitana. Il trainer di Tolentino ha inserito nel gruppo squadra che partirà nelle prossime ore alla volta di Reggio Calabria tutti i nuovi arrivati. Prima convocazione dunque per Kiyine, Sy e Durmisi, mentre Coulibaly è già una certezza del centrocampo. Fuori Casasola per squalifica, Barone per scelta tecnica, oltre a Micai, Antonucci e Lombardi fuori dai radar di Castori.

La lista dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Durmisi, Gyomber, Lopez, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.