La Salernitana piazza un nuovo colpo per l’attacco. Il club granata ha chiuso con la Triestina la trattativa per Reda Boultam, trequartista classe 1998 e tesserabile con lo status di under. “Abbiamo l’opportunità di fare una plusvalenza importante”, le parole del ds triestino Mauro Milanese ai microfoni di Sportitalia. Percorso inverso invece per Walter Lopez, atteso a Salerno per le firme dopo aver lasciato il ritiro della squadra a Reggio Calabria.

Correlati