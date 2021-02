Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara Salernitana- Chievo Verona. Tra le fila dei granata, mancano però diversi titolari, su tutti Emanuele Cicerelli e Tomasz Kupisz, fermati da problemi muscolari. Out anche Riza Durmisi, Castori può sorridere per il recupero di Gondo. In lista anche gli ultimi arrivati Jaroszynski, Boultam e Kristoffersen.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.