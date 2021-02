Vincere per lanciare un messaggio al campionato. Salernitana-Chievo è autentico scontro diretto per le zone nobili di serie B. All’Arechi, questo pomeriggio alle ore 14, si sfidano due delle tre squadre al secondo posto in classifica. Per la Salernitana, reduce dal pari di Reggio Calabria, c’è da fare i conti con l’emergenza sulla corsia mancina. Privo di Kupisz e Durmisi, e con Cicerelli non al top, Castori lancerà Jaroszynski, al debutto in maglia granata. Poi si ripartirà dalle certezze: davanti a Belec, il terzetto sarà composto da Aya, Gyomber e Mantovani. A centrocampo, Casasola agirà sull’out destro, con Capezzi-Di Tacchio-Coulibaly a formare la cerniera centrale. In attacco spazio al tandem Tutino-Djuric.

Occhio però al Chievo, in striscia positiva da ben undici turni e pronto a ripartire dal solido 4-4-2, con Fabbro e De Luca terminali offensivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric.

In panchina: Adamonis, Bogdan, Sy, Veseli, Boultam, Dziczek, Kiyine, Schiavone, Anderson, Cicerelli, Gondo, Kristoffersen. Allenatore: Castori.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Viviani, Garritano; Fabbro, De Luca.

In panchina: Seculin, Vaisanen, Pavlev, Cotali, Zuelli, Obi, Giaccherini, Bertagnoli, Di Gaudio, Canotto, Djordjevic, Margiotta. Allenatore: Aglietti.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

ASSISTENTI: Schirru – Trinchieri.

QUARTO UOMO: Ros