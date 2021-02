Salerno piange Amatino Massimo Grisi. Il suo cuore ha cessato di battere questa mattina, dopo una lunga degenza in ospedale. Una notizia che ha intristito l’intera città, nei giorni scorsi scesa in campo con uno striscione affisso nel centro cittadino per chiedere a Massimo di non mollare e vincere la sua personale battaglia. Nulla da fare. Se ne va un cuore granata, volto noto nei programmi televisivi locali per parlare della sua Salernitana. Piange anche il calcio dilettantistico di cui Grisi era il vice-presidente, numero due della governance guidata da Carmine Zigarelli. Anche la Salernitana ha espresso il proprio cordoglio sul sito internet ufficiale. “L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Grisi per la scomparsa del caro Amatino Massimo, professionista e grande tifoso granata”.

Al cordoglio si unisce tutta la redazione di Macchie d’Inkiostro.