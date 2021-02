Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per Ascoli-Salernitana, match in programma domani alle ore 14 allo stadio Del Duca. Il trainer di Tolentino non avrà a disposizione per infortunio Belec, Bogdan, Kupisz, Durmisi e Boultam. Tra i convocati si rivede Antonucci, mentre sia Mantovani che Djuric sono pienamente recuperati ed inseriti in lista.

PORTIERI: Adamonis, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Casasola, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.