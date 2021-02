“Il futuro è nel presente”. Con questo slogan Antonio Giuliano rilancia la sua candidatura a sindaco del comune di Giffoni Valle Piana. L’attuale primo cittadino della cittadina picentina è pronto a scendere nuovamente in campo e riaffermarsi alle prossime elezioni comunali fissate per il prossimo giugno.

Eletto con un largo consenso nel giugno 2016 sconfiggendo con ampio margine l’allora rivale Ugo Carpinelli, Il leader della lista civica “Giffoni Bene Comune” ha rotto gli indugi attraverso un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social. “Cari concittadini, cinque anni fa avete scelto me come vostro rappresentante, assegnandomi la responsabilità di dare un nuovo volto a Giffoni Valle Piana – si legge nel post Facebook firmato dal politico giffonese -. Insieme, abbiamo restituito alla nostra Città la giusta dignità, rendendola una Città sempre più centrale, sempre più europea. Abbiamo lavorato senza sosta senza risparmiarci mai, e questo ci ha permesso di raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo posti. Soprattutto siamo riusciti a sentirci comunità, con una fiducia ostinata nel futuro e nelle potenzialità di Giffoni Valle Piana. Abbiamo fatto tanto in questi cinque anni ma siamo solo all’inizio: il futuro è nel presente”.