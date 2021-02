Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per Reggiana-Salernitana, match in programma domani sera alle ore 19. Castori deve fare a meno di Valerio Mantovani, out dalla lista dei convocati. Recuperati invece Bogdan, Boultam e Kupisz. Fuori dalla lista anche Belec e Andrè Anderson, infortunati, oltre a Dziczek e Lombardi.

Di seguito, la lista dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.