C’è anche Vid Belec nella lista dei convocati di Fabrizio Castori per Salernitana-Spal. Il portiere sloveno ha recuperato dall’infortunio al polpaccio accusato nella settimana pre-Ascoli e ora spera di ritrovare la maglia da titolare scalzando Adamonis. Castori può sorridere per i recuperi di tutti gli effettivi, tra cui anche Mantovani e Anderson. A sorpresa, convocazione anche per Micai, preferito a Guerrieri.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.