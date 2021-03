Salernitana-Spal è scontro diretto per la zona playoff. Lo sa bene anche Fabrizio Castori, conscio delle difficoltà di un match che potrebbe certificare le ambizioni di serie A della squadra granata. “Domani affrontiamo una squadra di altissimo livello per la categoria e servirà una grande prestazione. Noi siamo concentrati per fare la nostra partita e vogliamo tornare ad ottenere un risultato positivo importante fra le mura amiche”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori alla vigilia di Salernitana – Spal.

Il tecnico può sorridere sia per la condizione in crescendo della sua squadra che per l’organico al completo, fatta eccezione per le indisponibilità di Lombardi, Dziczek e Guerrieri. Sarà importante la gestione delle energie perché siamo in un ciclo di gare ravvicinate. Recuperiamo alcuni giocatori che erano indisponibili e tutti saranno utili da qui alla fine”.