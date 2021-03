Venerdì 5 marzo 2021, la casa editrice “Saggese Editori” presenterà la nuova pubblicazione della collana Nazionale “Il sogno di Nova”, libro fantascientifico del giornalista e autore calabrese Massimo Valentini. A seguito dei decreti ministeriali in atto, e per evitare ogni tipo di assembramento, il libro sarà presentato sulla pagina Facebook “SAGGESE EDITORI”.

L’editore Francesco Maria Saggese: “Pubblicare un nuovo romanzo in questo momento delicato non è stato facile, ma nonostante tutto siamo andati avanti con il lavoro e le nostre ambizioni. Con “Nova” avviamo ufficialmente la raccolta dei libri di fantascienza, per cui è stata creata una veste grafica più innovativa. Le aspettative su Massimo (autore), sono molto positive, visti i risultati delle recenti pubblicazioni e la grinta e il cuore che ci ha messo in questo progetto. A lui i migliori auguri, da parte di tutto lo staff.” Dopo lo straordinario successo del libro della collana Salernitana “Ultras Salerno. Un’altra Storia” degli autori e giornalisti Dario Cioffi, Umberto Adinolfi e Mario De Fazio, creato con la finalità di donare la loro totale parte dei proventi all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, la casa editrice è pronta ancora una volta a ripartire.

L’AUTORE

Massimo Valentini è uno scrittore, divulgatore freelance e pubblicista italiano, nato a Cosenza nel 1973. È stato nella redazione di Voyager Magazine, la rivista ufficiale dell’omonima trasmissione televisiva, e ha collaborato col Giornale dei Misteri, il più antico mensile sull’insolito, curandone la rubrica “Il detective della scienza”. Nel 2007 la Falco Editore ha stampato la sua raccolta di racconti fantastici Alfa e Omega e nel 2008 il romanzo Ultima Thule. La 0111 Edizioni ha pubblicato le sue raccolte di racconti Quattro ombre azzurre (2009), Sulle ali di Althaira (2009) e Gabbiani delle Stelle (2011). Nel 2012 il racconto Alpha e Omega è apparso sul numero 482 del Giornale dei Misteri e la Lettere Animate Edizioni ha pubblicato il suo romanzo Primus, l’uomo che sognava di vivere, uno dei pochi esempi di bizzarro fiction del panorama letterario italiano. Il racconto Ritorno a casa è stato pubblicato nella miscellanea Calabresi per sempre (Edizioni della Sera, Roma, 2019). In Giappone è stato pubblicato 特別な女の子涼子 (Tokubetsuna on’nanoko Ryōko, “Ryoko, una ragazza speciale”) tratto dal suo racconto breve Lei, e 運命の女涼子 (Unmei no jo Ryōko, “Ryoko, donna del mio destino”) a sua volta tratto dal suo racconto Ryoko, principessa metropolitana. Il sogno di Nova è il suo terzo romanzo.