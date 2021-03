La vigilia di Cremonese-Salernitana è minata dal Covid-19. Il club grigiorosso ha comunicato in mattinata di aver riscontrato un caso di positività tra i membri dello staff tecnico. Il collaboratore è stato immediatamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali. In ottemperanza alla normativa in materia e al protocollo in vigore, su indicazione dell’ATS di Cremona il gruppo squadra ha iniziato l’isolamento fiduciario. La Salernitana resta vigile ma la partita non è a rischio, con fischio d’inizio confermato alle 14.

