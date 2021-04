Cultura e idee innovative. Il centro di Pontecagnano Faiano si appresta ad ospitare un nuovo polo d’attrazione, circondato dal verde dei giardini di Piazza Sabbato. Mondadori Pontecagnano Faiano è una libreria che nasce con l’obiettivo di creare un ponte di cultura e parole attraverso libri, laboratori per adulti e bambini, presentazioni di autori locali. Un luogo in cui trovare tutte le novità editoriali, un ricco settore di libri interattivi per la prima infanzia, un reparto scolastica e cartoleria. Un progetto fresco e giovane, gestito da due librarie appassionate, Manuela Di Domenico e Raffaella Rega. Una splendida avventura in questo periodo tragico per il commercio. Uno spiraglio di luce che solo la diffusione della cultura è in grado di dare.

Comunicato stampa