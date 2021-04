Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet, la Salernitana “comunica che, a seguito di tamponi effettuati in data odierna, sono stati riscontrati due casi di positività all’interno del gruppo Primavera. La Società ha provveduto a richiedere il rinvio della gara Salernitana – Pescara in programma sabato e ha adottato tutte le misure necessarie così come previsto da protocollo“. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test, con la speranza di non fare i conti con un focolaio.

