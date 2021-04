L’incubo Covid-19 spaventa la Salernitana. Il club granata ha comunicato la positività di un membro del gruppo squadra. ““L’U.S. Salernitana 1919 comunica che dai tamponi effettuati nella giornata di ieri è stata riscontrata una positività nel gruppo squadra. Si comunica altresì che il tesserato, al rientro dai due giorni di riposo, non è mai entrato in contatto con gli altri membri del gruppo”. Verosimilmente la squadra ripeterà in giornata nuovamente i test per allontanare gli spettri di nuove positività.

