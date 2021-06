È un mondo controverso, ricco di tabù e dinamiche ancora da scoprire. Un universo che Igor Gigolò, accompagnatore professionista salernitano, ha provato a raccontare attraverso il libro “Come diventare Gigolò: I segreti di un accompagnatore per donne”, pubblicato in self publishing lo scorso 18 maggio da Amazon (https://www.amazon.it/dp/B0959RCH7C?ref=ppx_pop_mob_ap_share).

«Questo libro è stato scritto per dare una risposta agli indecisi, un manuale per gli insicuri, per coloro che vogliono cominciare questo stile di vita», si legge nella prefazione di Patrick, collega ed amico. «È impensabile definire il Gigolò professionista come un “marchettaro”, poiché non è affatto una persona alla ricerca di avventure sessuali in cambio di quattro spiccioli ma può ricoprire realmente il ruolo di amico di fiducia, compagno, amante e così via».

Igor, che sul suo sito ufficiale si racconta come «un galantuomo dei tempi moderni, attento a curare tanto l’aspetto fisico quanto quello spirituale e mentale», ha precisato che «i contenuti non vogliono essere in alcun modo un’istigazione alla prostituzione» ma che il libro racconta «di esperienze di vita, professionali e umane. Un manuale che prova a tracciare una strada per chi volesse avventurarsi nell’intricato e affascinante mondo dei gigolò professionisti. Una raccolta di consigli e sentimenti messi a disposizione per consentire a chiunque di investire su se stesso e aprirsi la via per raggiungere ogni angolo dell’universo magico dell’amore, fuori dalla sua accezione comune».