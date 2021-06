Mercoledì 30 alle ore 18:00 nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno sarà presentato “Oltre il Novantesimo”, pubblicato della casa editrice salernitana Saggese Editori.

Il libro è un’opera postuma di Felice Tommasone, professore di italiano e latino presso il Liceo Alfano I di Salerno, scomparso nel giugno 2017 ma che ha lasciato un ultimo dono ai tanti che lo hanno apprezzato e stimato e gli hanno voluto bene.

Il libro, già pubblicato nelle librerie il 22 maggio, ha da subito riscontrato successo e ora è pronto a incontrare i lettori.

L’incontro sarà moderato dalla professoressa dell’istituto “Alfano I” di Salerno Gilda Ricci e interverranno il sindaco Vincenzo Napoli, l’Assessore alla cultura del Comune di Salerno Antonia Willburger, la dirigente del Liceo “Alfano I” Elisabetta Barone, i professori Annamaria Valletta e Antonio Gazia e l’editore Francesco Maria Saggese. L’evento sarà accompagnato dai violinisti salernitani Desirèe Genovese e Tommaso Troisi del conservatorio di musica “G.Martucci” di Salerno.

Un momento che sa di normalità come sottolinea l’editore Francesco Maria Saggese: «Con questo evento possiamo riassaporare quel clima di normalità, la stessa che per tanto tempo ci è stata negata da una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo, ma da qualche parte bisogna ricominciare. È giusto rendere omaggio al buon Felice Tommasone, insegnante di Lettere e Filosofia ma principalmente Maestro di Vita, amato e stimato da alunni e colleghi che tutt’oggi hanno dimostrato l’affetto incondizionato per lui. Ringrazio tutto il corpo docenti dell’istituto “Alfano I” di Salerno, la famiglia Tommasone, l’amministrazione comunale che ci ha permesso di ricominciare dal punto più istituzionale della città ed infine, non per ordine di importanza, il mio staff per il supporto che volta per volta mi dà per portare avanti questo lavoro con professionalità e determinazione, nonostante le mille difficoltà».