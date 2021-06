Avrà inizio venerdì 2 e proseguirà sabato 3 luglio la prima edizione del Fest. Com, un Festival della Comunicazione ideato e organizzato dal Forum dei Giovani di San Cipriano e che si svolgerà a Villa Cioffi. La due giorni comprenderà più attività che si svilupperanno su molteplici piani organizzativi e tematici.

Al mattino spazio ai giovani di età compresa tra i 12 e i 15 anni che saranno impegnati in un workshop dal titolo: San Cipriano sa comunicare? il cui fine è proprio quello di suscitare una riflessione sul ruolo della comunicazione in una comunità per poi elaborare un piano editoriale da presentare al termine dell’evento alla preside dell’Istituto comprensivo A. Genovesi e alla sindaca Sonia Alfano.

Il 2 luglio si apre con Jacopo Mele, Forbes 30under30, mentre il 3 luglio ci saranno Tony Gentilee Giulio Piscitelli impegnati in un incontro sul fotogiornalismo. I due eventi saranno presentati dalla giornalista Benedetta Gambale e dai fotogiornalisti Bledar Hasko e Ivan Romano.

«Questo evento è solo il risultato finale di un progetto molto più ampio che abbiamo portato avanti negli ultimi sei mesi nonostante le tangibili difficoltà dovute alla pandemia. – spiega la presidente del Forum dei Giovani, Mariarosaria Vitolo – La nostra speranza è quella di diventare un punto di riferimento per l’espressione dei giovani della nostra comunità».