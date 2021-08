di DARIO CIOFFI

L’Olimpiade è un mondo magico. Una terra degli dei che d’improvviso si popola di uomini e donne arrivati da ogni dove per scoprire che cos’è un sogno senza ritrovarsi poi con la testa sul cuscino.

Un sogno vero, in cui l’umanità si scopre nuda, e in questa post modernità che (troppo) spesso ci trasforma in una foto-profilo, in cui siamo ciò che pubblichiamo più che quel che viviamo, questo salto in una dimensione affascinante e surreale appare ancor più evidente.