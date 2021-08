David Di Michele che svela il suo viaggio notturno a Milano, Del Grosso ancora in lacrime per il gol a San Siro, Re Artù che si inchina a cospetto della Sud, il ritorno del marchio, il dramma sfiorato ad Ascoli. E ancora le trasferte di Budoni e Selargius, Minala al 96’, la Coppa Italia nel segno di Agostino Di Bartolomei e il Presidente Enrico Lotito che celebra le fasi salienti di un’avventura lunga dieci anni, partita dalla D e conclusa con la promozione in massima serie. Tante storie nella storia, una cavalcata a tinte granata che meritava di essere raccontata attraverso la testimonianza dei protagonisti, interviste inedite e un vero e proprio passaggio di testimone tra gli eroi del passato e i beniamini del presente.

Nasce “Macte Animo”, libro patrocinato ufficialmente dall’U.S. Salernitana 1919 edito dalla “Saggese Editori” in collaborazione con il Comune di Salerno. L’opera, disponibile in tutte le librerie di Salerno e provincia dalla seconda settimana di settembre e acquistabile in prelazione sul sito Saggeseeditori.it, sarà presentata in conferenza stampa giovedì 2 settembre alle ore 17.00 presso il Salone dei Marmi a Palazzo di Città. Prevista la presenza di importanti esponenti del mondo politico, sportivo e giornalistico, nonché di una delegazione dell’U.S. Salernitana 1919. Parte del ricavato sarà destinato al reparto oncologia dell’ospedale Ruggi di Salerno, in allegato la copertina del libro.