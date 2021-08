La famiglia Tortorella-Tenuta, con la partecipazione dell’ente di formazione ISPPREF, visto il successo ottenuto dalla prima edizione, dopo una pausa dovuta alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, ripropone per il secondo anno l’iniziativa “Premio Concetta Tenuta”, nata nell’anno 2018 per onorare la memoria della Dott.ssa Concetta Tenuta, anche grazie al contributo di una sua paziente riconoscente.

La Dott.ssa Tenuta è stata una Psicologa e Psicoterapeuta fortemente impegnata sia professionalmente che moralmente nel sostegno di quanti chiedevano il suo aiuto; scomparsa prematuramente l’8 giugno 2015, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari, amici e di chi ha avuto l’onore di conoscerla. Il Premio consiste nel conferimento di una borsa di studio ad una laureata o un laureato meritevole in Psicologia che ambisca all’abilitazione alla professione di Psicoterapeuta.

La borsa di studio, che quest’anno è stata assegnata ad una giovane e brillante Psicologa di Salerno, consiste nel pagamento del primo anno di frequenza al corso di Psicoterapia Sistemico Familiare presso la Scuola di Specializzazione ISPPREF di SALERNO e verrà consegnata durante la cerimonia conclusiva dell’iniziativa che si terrà sabato 4 settembre 2021 alle ore 9:30 presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno in Via SS. Martiri Salernitani n. 31, Salerno. Farà da contesto alla premiazione il Convegno dal titolo “Psicologia ed Educazione”, nell’ambito del quale relazioneranno professionisti di rilievo che hanno conosciuto e lavorato con la Dott.ssa Tenuta.

Per l’accesso alla cerimonia, durante la quale verranno rispettate tutte le disposizioni legislative per il contrasto del contagio della pandemia da Covid-19, è necessario essere in possesso di green pass o certificato equivalente. Al termine dell’evento la segreteria scientifica rilascerà l’attestato di partecipazione agli interessati.

Prossimamente verrà divulgata la terza edizione del Premio prevista per l’anno 2022, alla quale sono invitati a partecipare tutti i giovani laureati nelle discipline pertinenti; per tutte le informazioni necessarie ed ulteriori dettagli si invita a consultare nei prossimi mesi il sito internet www.premioconcettatenuta.it.

Il convegno, che sarà moderato dal Dott. Luigi Tortorella, docente di Scuola Secondaria ed educatore Scout Agesci, si articolerà secondo il seguente programma:

Presentazione e saluti

Dott. Davide Amendola

Psichiatra, Psicoterapeuta, responsabile S.P.C.D.

A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Salerno

Direttore e socio fondatore ISPPREF di Salerno

La psicologia scolastica

Dott.ssa Carolina Vastola

Psicologa, Psicoterapeuta

Famiglia e disagio evolutivo

Dott.ssa Franca Nobile

Psicologa, Psicoterapeuta

La psicologia nell’assetto operativo della scuola

Ing. Nicola Annunziata

Dirigente Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci”

Il disagio evolutivo senza la famiglia

Paolo Romano

Operatore sociale

Presidente associazione Paideia

Referente casa famiglia “Il tamburo di latta”

Premiazione e consegna borsa di studio

Testimonianze

Conclusioni e Saluti

Dott. Davide Amendola

Dott. Giovanni D’Angelo

Presidente Ordine dei Medici e degli

Odontoiatri provincia di Salerno