di DARIO CIOFFI Bella! La prima tra i “giganti” è sempre bella, pure se la tua squadra poi si mostra “piccola” e ne prende 4. Rischi del mestiere. Non li calcoli, però neppure ti sorprendono. È lo stato dell’arte…

L’Arechi è tornato pieno, cioè, per metà, ma dopo un anno e mezzo nel deserto (ri)senti il senso dell’aria che respiri. Mancano più di due ore a Salernitana-Roma quando a chilometri dallo stadio rivedi la gente in cammino, e lì davanti il parcheggio già preso d’assalto, la fila all’ingresso che s’allunga, i primi scontenti che si lamentano (e col passare dei minuti saranno in nutrita compagnia). C’era mancato tutto!

Ti sfilano accanto, Green Pass e sciarpetta, ognuna con una storia e se sai di cosa si parla ne comprendi pure il valore: quella di Bergamo e quella di Avellino, quella dell’Olimpico del 1998 e di Sora quando “tutti questi dov’erano?” dicono alcuni. “E però non era la Salernitana”, rispondono altri. Bentornato piazzale di via Allende, vuoto e silenzioso non ti si sopportava più.

Entro. Ed è così presto che sembra tutto come 23 anni fa. Il primo applauso (o i primi fischi) alle squadre già al momento del sopralluogo, rituale che avevo dimenticato. Mancano Mina e Celentano con “semplici e un po’ banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali…”, ma a raccontarla tutta quel CD – o forse all’epoca era una musicassetta – non portò granché bene, quindi avanti con le nuove hit. È rimasto Ligabue, che “urla contro il cielo” e tutti gridano “Salernitana” come dopo che Ciccio Artistico era passato sotto la barriera su calcio piazzato a Cagliari ’97 (ché il portiere non metteva ancora il compagno a fare il “coccodrillo”), ed è rimasta pure quella voglia di cantare “troppo presto”, quando serve a poco, anche se stavolta nessuno dice di “conservarsi” la voce per quando ci sarà da spingere.

La “mia” Curva del resto non c’è, e le voglio troppo bene per non sperare che ci ripensi. E che torni presto al suo posto, a godersi il campionato che “quelli di sempre” meritano più d’ogni altro, perché oggi lo spettacolo è di tutti, ma il palco l’hanno montato loro.

Certo, la Sud è comunque calda. E non fa brutta figura contro quelli che – piacciano o meno – questo “gioco” che fa più bello il calcio l’hanno “inventato” (almeno in questa parte d’Italia dove prima del caffè servono pure il bicchiere d’acqua). I romanisti ci sono, chi ne capisce dice che qualche striscione eccellente manca, però colpiscono l’occhio. Belli, perché il distanziamento lo rispettano solo gli steward, e rumorosi. Si annusano un po’ con la Salerno ch’è sugli spalti. Dalla Nord cantano contro Napoli, forse perché è rivalità da ricordare ogni giorno, o forse perché aspettano un “cenno”, ma se è così quel coro finisce come un “wauuu” detto a una bella che passa in discoteca senza girarsi. Ché i nostri rispondono con un: “Salernitana devi vincere!”. Poi lo sappiamo che è improbabile che accada, ma “lasciami gridare” a dirla non Pappalardo.

Vabbè, vediamo ‘sta partita. Entra Mou. Fosse a cena con i miei amici, Darione gli direbbe “e come t’è vestut’?”. Pantalone blu e polo marrone. Abbinamento azzardato. Ma lui è Special. Lo sa portare…

Entra Castori in tuta sociale e smanicato, un anno fa era “uno qualunque”, oggi lo special di noi altri. Al momento delle formazioni lette in tandem da speaker e pubblico (grande impatto, solo sulla pronuncia di “KeSHrida” in molti non se la sentono d’azzardare) il nome più urlato è quello del mister.

Partiamo. Quarantacinque minuti di muro. “Porta americana” dice qualcuno, però tiriamo pure un paio di volte e, siccome resistiamo fino all’intervallo, iniziamo a crederci. “E poi l’Empoli, a Torino, con la Juve…”, si sente lì intorno. Zitti, ché magari quella vittoria porta pure male (Benevento di Pippo Inzaghi docet). Pensiamo a noi.

Ripartiamo. Campi invertiti e muro abbattuto. Uno, due, tre e quattro mazzate. Pellegrini, Veretout, Abraham e Pellegrini un’altra volta. Mica gente presa per strada.

Sul primo gol lo Special esulta di brutto, modello Inter anno del triplete quella sera che a Barcellona mise Eto’o a fare il terzino. Si vede che pure lui su quel muro aveva avuto paura di sbatterci. Però una volta che ne ha buttato giù un pezzo i suoi continuano a picconarlo. Anche perché che il cemento andasse rinforzato si sapeva. E di tempo ne è rimasto poco.