Apre i battenti il Mondadori Bookstore di Pontecagnano Faiano. Nel cuore del comune salernitano, la nuova libreria sarà ritrovo per gli amanti della lettura, immergendosi in un luogo pronto ad offrire un ampio ventaglio di scelte. Dopo la presentazione dello scorso luglio nel Parco Archeologico di Pontecagnano Faiano, questo pomeriggio il Mondadori Bookstore di via G.Marconi 45 vedrà finalmente luce dalle ore 18. Prima dell’apertura ufficiale del nuovo punto vendita, si terrà una breve cerimonia inaugurale con la presenza di Don Antonio Pisani, seguito dai saluti istituzionali dell’assessore del comune di Pontecagnano Faiano con delega alla cultura, dott.ssa Adele Triggiano. L’evento si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid.

