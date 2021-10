Si terrà a Salerno martedì prossimo 19 ottobre 2021, dalle ore 15 alle 17 presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno (Via Roma, 75), il workshop “Conoscere per proteggersi” organizzato dal Consiglio Notarile di Salerno e promosso dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Banca d’Italia con il coinvolgimento delle associazioni e dei centri antiviolenza locali per favorire l’alfabetizzazione giudico-economica delle donne soggette a violenza economica.

L’incontro che sarà trasmesso in diretta streaming sul profilo Facebook del Consiglio Nazionale del Notariato è il primo evento sul territorio – con il patrocinio del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Salerno – organizzato sulla base dell’accordo sottoscritto tra Notariato e Banca d’Italia per promuovere l’alfabetizzazione giuridico-finanziaria delle donne.

Parteciperanno la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, Natalia Sanna; la Consigliera Parità Effettiva della Regione Campania, Domenica Maria Lomazzo; l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, Gaetana Falcone; il Direttore locale di Banca d’Italia, Fernanda Fiandaca; il Presidente del Consiglio Notarile di Salerno, Aniello Calabrese.

Dopo l’intervento di Claudia Petraglia, Consigliere Nazionale del Notariato referente per Salerno e Basilicata che presenterà la guida “Conoscere per Proteggersi” pubblicata dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale del Notariato, Marilisa Guida e Cristiana Rampazzi, Servizio Educazione Finanziaria di Banca d’Italia presenteranno gli strumenti messi a punto da Banca d’Italia per l’educazione finanziaria.

Seguirà una tavola rotonda coordinata da Alessandra Mascellaro, Consigliere Nazionale del Notariato coordinatrice della Commissione Pari Opportunità alla quale parteciperanno; Alessandra Mori, sede di Milano di Banca d’Italia; Fabio Martino, Presidente A Voce Alta Salerno; Michela Masucci, Responsabile del Centro Centro Antiviolenza Leucosia di Salerno, gestito dall’Associazione “Differenza Donna”; Maria Pia Perisano, Presidente provinciale Centro Ascolto Donna C.I.F. Salerno; Adele De Notaris Avvocata Centro Antiviolenza “Linearosa” di Spaziodonna – Salerno; Leonarda Scrocco, Presidente UCID Salerno e Inner

Wheel Cava dei Tirreni (SA); Filomena Lamberti, Associazione Spaziodonna.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ufficio Relazioni con i Media- Consiglio Nazionale del Notariato:

Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 – ccinti@notariato.it

Erminia Chiodo 3669110270 – echiodo@notariato.it

Claudia Speziale 3349885825 – cspeziale@notariato.it