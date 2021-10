Si erano lasciati in una gelida mattinata d’inverno, al tramonto del 2018, a San Gregorio Magno. Si sono ritrovati mille giorni dopo ma il disorientamento, i fantasmi e l’incubo di tre anni fa sembravano esser gli stessi. Stefano Colantuono e la Salernitana (ri)cominciano come peggio non si poteva: l’Empoli vince 4-2 all’Arechi, in uno scontro diretto che pesa come piombo nella corsa salvezza, rendendo ancora più in salita la strada del successore di Fabrizio Castori.

I granata ultimi in classifica non durano neppure un quarto d’ora, cadendo sotto i colpi di Pinamonti, Cutrone e un autogol di Strandberg. Partita ammazzata nella culla. Il rigore di Pinamonti prima dell’intervallo lascia alla ripresa significati effimeri. Ché sullo 0-4, a metà match, buona parte del pubblico va già via.

Un guizzo di Ranieri e un autogol di Ismajli nei primi dieci minuti del secondo tempo illudono la Salernitana, tenuta viva da un encomiabile Ribery e da un buon impatto di Bonazzoli, entrato al posto di Gondo, ma per riaprire una gara buttata via così non basta l’orgoglio. Servono miracoli…

Salernitana-Empoli 2-4 (p.t. 0-4) | IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Aya (1′ st Zortea), Strandberg, Jaroszynski; Kechrida (1′ st Obi), Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Simy (21′ st Djuric), Gondo (1′ st Bonazzoli).

In panchina: 1 Fiorillo, 12 Russo, 31 Gagliolo, 33 Delli Carri, 8 Schiavone, 63 Vergani. Allenatore: Colantuono.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (1′ st Tonelli), Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli (34′ st Zurkowski); Henderson (27′ St Stulac); Cutrone (27′ st Bajrami), Pinamonti (47′ st La Mantia).

In panchina: 1 Ujkani, 12 Hvalic, 7 Mancuso, 20 Fiamozzi, 23 Asllani, 27 Zurkowski, 42 Viti, 65 Parisi. Allenatore: Andreazzoli.

ARBITRO: Doveri di Roma.

RETI: nel pt al 2′ e al 45′ pt rig. Pinamonti, al 11′ pt Cutrone, al 13′ pt aut. Strandberg. Nel st al 3′ Ranieri (S), al 10′ aut. Ismajli.

NOTE. Spettatori 11.142, di cui 73 ospiti. Ammoniti: Stojanovic, Haas, Ranieri e Marchizza per gioco falloso. Recupero: 2′ pt; 5′ st.