Da qualche ora c’è stata la proclamazione ufficiale del nuovo consiglio comunale. Il Movimento 5 stelle per la prima volta sarà presente nell’assise comunale salernitana.

“Io non sarò lì dentro soltanto per le persone che mi hanno votata e hanno sostenuto la mia candidatura, ma voglio esserci per tutta la cittadinanza, con grande attenzione e sempre pronta a vigilare sulla trasparenza e sulla legalità delle procedure e degli atti che si attiveranno all’interno del consesso civico”, dichiara la consigliera comunale Claudia Pecoraro. “Farò di tutto per essere la sentinella di legalità e trasparenza all’interno di questa Consulta municipale, pur essendo sempre pronta al confronto con tutte e tutti, per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati nel nostro programma elettorale”.

“E’ con grande emozione che apprendo l’ufficialità della nomina a consigliere comunale: da oggi avrò la possibilità di rappresentare i cittadini salernitani che, con il loro voto, mi hanno affidato un compito così importante: portare le loro istanze nell’organo della massima espressione democratica di Salerno. Vivo questo compito come un grande onore – ha dichiarato invece il consigliere comunale Catello Lambiase, sempre in quota Movimento 5 Stelle, durante la cerimonia di proclamazione di questa mattina a Palazzo di Città – ma allo stesso con grande senso di responsabilità: l’impegno che profonderò nel portare a termine gli impegni presi in campagna elettorale sarà lo stesso che ha contraddistinto il mio percorso di vita ed il lavoro di medico. Lo perseguirò con la disciplina e l’onore che merita l’espletamento di ogni carica pubblica”.