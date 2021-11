Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Quello della violenza sulle donne è un tema forte e molto discusso. In occasione di questa giornata, in sinergia con il Mondadori Bookstore di Pontecagnano Faiano, vi presentiamo alcuni titoli che trattano di questa piaga del nostro tempo.

Viola Ardone nel suo ultimo romanzo Oliva Denaro racconta l’oppressione di una ragazza nata in Sicilia nel 1960 e la difficoltà di nascere donna in quei tempi.

Un altro libro da leggere necessariamente è “Io sono Malala” di Malala Yousafzai.La biografia di una ragazza Pakistana che a soli 15 anni ha fatto sentire la sua voce, urlando al mondo intero il suo desiderio di studiare e avere un’istruzione. Questa giovanissima donna rappresenta tutte coloro che si sono battute per il diritto al sapere, all’educazione scolastica e alla cultura.

Un libro che è un grido di protesta verso un mondo che ancora non tollera donne istruite e indipendenti. Un romanzo che parla di coraggio e rispetto, di amore per la vita e per il sapere. Malala è stata la più giovane candidata al Premio Nobel per la pace ed è un simbolo di rivincita per tutte le donne. Quello della violenza sulle donne è un tema duro e difficile da trattare.

Con l’informazione, la sensibilizzazione e la denuncia, ognuno di noi può contribuire alla lotta contro questa e contro qualsiasi tipo di violenza.