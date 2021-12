Nella giornata di domani, venerdì 3 dicembre, presso il Novotel Salerno est Arechi, si terrà il convegno IncontriamoCi: discussioni aperte sullo stato dell’arte dell’eradicazione dell’epatite C, tematica molto importante e già affrontata in passato in diversi altri convegni organizzati sul territorio salernitano (CLICCA QUI per rileggere gli approfondimenti sul tema).

Il convegno in questione, organizzato dal professore Marcello Persico, direttore della scuola di specializzazione in medicina interna dell’Università degli Studi di Salerno, vuole sensibilizzare la popolazione sugli screening per eradicare l’epatite C, una malattia causata dal virus HCV che può potenzialmente provocare la cirrosi epatica e portare al trapianto di fegato. Parteciperanno, oltre all’epatologo dell’ateneo di Salerno, anche diversi altri medici campani esperti del settore, tra cui Carmine Coppola e Mario Masarone.