Un altro soldout all’Arechi. Nonostante la crisi attraversata dalla Salernitana, sospesa tra l’ultimo posto in classifica e l’incertezza per un futuro societario ancora tutto da delineare, anche il prossimo match nello stadio con il nome da principe farà segnare il pienone. L’anticipo del venerdì sera vedrà i granata al cospetto dell’Inter capolista del campionato di serie A e in via Allende la cornice di pubblico sarà ancora una volta sontuosa: 18mila presenze, il massimo possibile con l’attuale capienza degli impianti ridotta a causa della situazione sanitaria.

La spinta dell’Arechi proverà a rialzare la squadra di Stefano Colantuono, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Genoa e chiamata a sovvertire un pronostico scontato contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, l’allenatore che nell’estate 2016 fu a lungo promesso sposo della Salernitana, prima che il multi-patron Claudio Lotito decidesse (dopo il “gran rifiuto” di Marcelo Bielsa) di affidargli la guida della prima squadra della Lazio, dirottando sulla panchina granata Giuseppe Sannino.

Correlati